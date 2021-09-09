إحباط محاولة تهريب 500 ألف حبة مخدرة في بطون الخراف

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة لتهريب 500 الف حبة مخدرة أطعمت لمجموعة من الخراف بعد تغليفها، تمهيدا لتهريبها خارج المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الخميس، إنه وقبل شهرين تقريبا وردت معلومات حول محاولة احد الاشخاص تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة احدى مركبات الشحن، حيث حددت المركبة وضبطت وكانت محملة بكمية من الخراف، وبفحص احدها تبين انه تم استخدامه لتهريب المواد المخدرة بعد ان أُطعمت أنابيب بلاستيكية تحوي كمية من الحبوب المخدرة.

واضاف انه تم فحص الخراف كافة والتي كانت محملة داخل المركبة وعددها 300 خروف، وتم التعامل معها وإخراج ما يقارب 500 الف حبة مخدرة من داخل احشائها.

وأكد انه ومنذ ذلك التاريخ، تم تحديد هوية شخصين تورطا بالقضية وجرى التعميم عنهما، وحدد يوم أمس الاربعاء، مكان وجود احدهما وألقي القبض عليه وما زال البحث جاريا عن المتورط الثاني.

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