"ابطال الحرية" يضطرون كيان العدو للوقوف على قدم واحدة.. تقديرات امنية متضاربة وحملات تفتيش خائبة على مدار الساعة
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جرينتش+2 02:34
وحدات الجيش تدخل درعا البلد وترفع العلم الوطني وتباشر تثبيت نقاط تمركزها، وفقاً للتسوية التي طرحتها الدولة/ فيديو
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