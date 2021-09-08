ضبط اعتداءات على المياه في منطقة وادي السير

ضبطت وزارة المياه والري اعتداءات على نبعة عين الكرسي المزودة لمياه الشرب في منطقة بيادر وادي السير بواسطة سحب كميات مياه تزيد على 4 آلاف متر مكعب يوميا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن قوة أمنية من الأمن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ومشاركة مدير مركز أمن البيادر وكوادر المركز والدفاع المدني، ضبطت اعتداء على المياه من خلال حفر نفق طويل بارتفاع مترين اسفل نبع عين الكرسي ولمسافة تزيد على 15 مترا طوليا وتركيب 7 خطوط رئيسة بقطر 3 إنشات ومضخات لتعبئة صهاريج لبيع المياه بطريقة مخالفة لقانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988.

واكدت الوزارة أن حملتها مستمرة بفاعلية لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن من خلال منع جميع الاعتداءات وحفر الآبار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسة والفرعية.

واوضحت أن المعتدين كانوا يعبئون المياه يوميا لعشرات الصهاريج المخالفة بقرب محطة مياه وادي السير التابعة لسلطة المياه التي تعد احد المصادر الرئيسة لضخ مياه الشرب للمواطنين دوريا، مشيرة إلى اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها إلى الادعاء العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين.

وبينت أن الفرق الفنية لدى الوزارة في الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية شرعت بردم النفق وإعادة تصويب الوضع. وثمنت الوزارة جهود الأمن العام ووزارة الداخلية والدرك والدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ومركز أمن البيادر، مؤكدة أن الطواقم الفنية والأمنية ستواصل تنظيم حملة لضبط الصهاريج المخالفة في المنطقة، مشددة على ضبط أي صهاريج مخالفة وتحويل أصحابها للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحق المخالفين. وأكدت الوزارة أنها وبالتعاون مع الأجهزة الرسمية ستواصل ملاحقتها جميع المعتدين الذين يقومون بحفر الآبار دون ترخيص وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه، داعية المواطنين إلى الابلاغ عن اية عملية لبيع مياه بالصهاريج غير المرخصة خاصة في مناطق وادي السير لأنها غير مطابقة للمواصفة وتشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.

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