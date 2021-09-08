اين ابو عدي.. رجال العراق يتعرضون للعنف على أيدي النساء

بغداد ـ أعلن مركز “الرشيد للدراسات”، في العراق، أمس الثلاثاء، رصده زيادة غير اعتيادية في حالات تعرض الرجال للعنف على أيدي النساء.

وقال المركز الحقوقي الذي تقوده مجموعة من الباحثين والصحافيين والناشطين الحقوقيين، في بيان صحافي إنه “رصد زيادة غير اعتيادية في حالات تعرض الرجال للعنف على أيدي النساء، قد تبدو قليلة بالنسبة للعراقيين، إلا أن السلطات الأمنية والصحية تسجل نسبا كبيرة، وبالغة الخطورة، ولا بد من الوقوف بجدية عند أسباب استمرار هذا النوع من العنف الجديد على العراق، والذي يمثل حالة حديثة من حالات الانفلات من جهة، وعدم الإيمان بالقانون والقضاء من جهة ثانية”.

وحسب إحصاءات المركز، فإن “العراق شهد منذ مطلع العام الجاري نحو 35 حالة عنف، ارتكبتها زوجات ضد أزواجهن، ولقي 6 رجال حتفهم بسبب أنواع عنف متفرقة؛ بينها الحرق والنحر والطعن بسكين، وهذه الأرقام ترتبط بمراكز المدن، وهناك حالات تحدث في مناطق نائية بعموم محافظات البلاد، وفي القرى والأرياف، عادة ما تنتهي بالتراضي العشائري والأسري”.

وأشار إلى أن “المقطع المصور الأخير الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أظهر الاعتداء الذي قادته نساء على منزل آمن، هو مؤشر خطير على التمادي على القانون، وتجاوز حدوده؛ وهو فعل مشين لا بد من تداركه عبر حملات إعلامية وقانونية ومنظماتية وحقوقية، ومحاسبة المتورطين”.

وأعرب المركز عن “إدانته لجميع أشكال العنف الأسري؛ ووقوفه إلى جانب السلطات والمنظمات في سبيل منع تكرار هذه الحالات”، مؤكداً أن “إهمال هذه الأشكال المتطورة من العنف سيؤدي إلى ولادة جيل يؤمن بالعنف، ولا يخضع للقانون والأعراف والأخلاق العراقية الأصيلة”.

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