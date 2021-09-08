ابطال "جلبوع" يستولدون الحرية من خاصرة السجن الرهيب، ويثبتون ان قهر المستحيل ليس مستحيلاً .. تفاصيل جديدة
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1- رحيل الشاعر والكاتب الفلسطيني لطفي زعلول ** 2- لا بد للقيد ان ينكسر
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