اجواء معتدلة بالمرتفعات والسهول وحارة نسبياً في باقي المناطق

تكون الأجواء اليوم الأربعاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء لطيفة الحرارة ليلًا في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتستمر الأجواء يوم الجمعة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ويطرأ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وصيفية عادية في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الاغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 27، وفي البحر الميت 38 – 26، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.

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