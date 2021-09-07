“فولكس فاجن” الكهربائية الجديدة.. حقيقية أقرب إلى الخيال/ فيديو

كشفت شركة “فولكس فاجن” الألمانية، أمس الاثنين، عن سيارة كهربائية فاخرة ظهرت بشكل جميل جدا، بسبب لمسات رائعة لخطوط الإضاءة لم تعهد من قبل.

وصممت السيارة الاختبارية الجديدة (Volkswagen ID) على أنها سيارة دفع رباعي من حيث الشكل، لكن الدفع حقيقة يتم فقط من محركات العجلات الأمامية، حيث اعتبرها المحللون “حقيقة أقرب إلى الخيال”، ومحاولة خجولة لأنها ستدخل الإنتاج الفعلي في عام 2025 فقط.

وبحسب موقع “motor1” المتخصص في مجال السيارات، زودت السيارة بمحرك إلكتروني “محترم” يقدم قوة جيدة تصل إلى 231 حصانا للعجلات الأمامية، وهو أمر جيد للإقلاع من 0 إلى 62 ميلا في الساعة (100 كيلومتر في ساعة) خلال 6.9 جزء من الثانية فقط. وتصل سرعتها إلى 112 ميلا في الساعة (180 كيلومترا في ساعة).

زودت السيارة ببطارية بسعة 57 كيلو واط في الساعة (قدرة إجمالية قد تصل إلى 62 كيلو واط في الساعة) توفر ما يقرب من 249 ميلاً من العمل (400 كيلومتر).

ودعمت بشاحن سريع (دي سي) يشكل خلال 10 دقائق كمية كهرباء تستطيع نقل السيارة حوالي 101 ميل (163 كيلومترًا).