“العمل الإسلامي” يبارك نجاح 6 أسرى في قهر سجن جلبوع

بارك حزب جبهة العمل الإسلامي للشعب الفلسطيني بالعملية البطولية التي نفذها ستة من الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع، ‏عبر نجاحهم في كسر قيود السجان الصهيوني من خلال أحد الأنفاق والخروج من أسوار السجن في عملية سرية ومعقدة هزت منظومة ‏الامن الصهيوني.‏

ورأى الحزب أن ما حققه الأسرى الستة من نجاح في تجاوز الإجراءات الأمنية في أكثر سجون الاحتلال تحصيناً يؤكد على ‏فشل الاحتلال في كسر إرادة المقاوم الفلسطيني الذي نجح في توجيه صفعة مدوية لأجهزة الأمن الصهيونية، وأن الحصون التي ‏يحتمي بها الاحتلال لن تنجح في ثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة المقاومة والجهاد حتى يتحقق النصر والتحرير.‏

كما اهاب الحزب بالشعب الفلسطيني بتوفير الحماية للازمة لهؤلاء الأسرى المحررين من عمليات الملاحقة التي ينفذها جنود ‏الاحتلال وعملائهم، والالتفاف حول خيار المقاومة الذي يشكل الطريق الوحيد للتحرير وحماية الشعب الفلسطيني والأرض ‏والمقدسات وتحقيق الحرية للأسرى في سجون الاحتلال، ونحذر أرباب التنسيق الأمني مع الاحتلال من أي تواطؤ يستهدف هؤلاء ‏الأسرى، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الأسرى المحررين بحفظه وأن يمن على جميع الأسرى بالحرية والنصر والتمكين.‏