ابطال "جلبوع" يستولدون الحرية من خاصرة السجن الرهيب، ويثبتون ان قهر المستحيل ليس مستحيلاً .. تفاصيل جديدة
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اجواء معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق حتى الجمعة
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