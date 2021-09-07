اجواء معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق حتى الجمعة

تكون الأجواء، اليوم الثلاثاء، معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتستمر الأجواء حتى الجمعة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 35 – 19، وفي مناطق السهول 30 – 18، وفي الاغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 26، وفي البحر الميت 36 – 25، وفي خليج العقبة 37 – 25 درجة مئوية.

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