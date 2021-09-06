وزير الصحة: 7 آلاف شخص أصيبوا أكثر من مرة بكورونا في الأردن

صرح وزير الصحة، فراس الهواري إن الإصابة بفيروس كورونا لعدة مرات أمر “قابل للحدوث” في ظل إصابة أكثر من 7 آلاف شخص في الأردن ولأكثر من مرة بالفيروس.

وقد وصل عدد الإصابات التراكمي بالفيروس في الأردن حتى مساء امس الأحد إلى أكثر من 800 ألف إصابة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وأشار الهواري عبر برنامج “جلسة علنية” الذي يُبث غدا الثلاثاء، إلى دراسة أجريت على أكثر من 8 آلاف شخص من متلقي اللقاح الواقي من الفيروس وغير المتلقين له من مختلف أنحاء الأردن.

وتبين من الدراسة عند فحص الأجسام المضادة لدى المشاركين فيها أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا موجودة لدى 92% من متلقي اللقاح، وهو مؤشر “جيد جدا” لقيام اللقاحات بدورها التحفيزي للجسم لإنتاج الأجسام المضادة.

أما لدى غير متلقي اللقاح، فقد تبين أن الأجسام المضادة موجودة عند 63% منهم، وفق الدراسة التي أوضحت أن شريحة كبيرة من غير متلقي اللقاح لم تصب بالفيروس بعد.