6 اسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد ينتزعون حريتهم عبر الفرار من نفق حفروه في سجن جلبوع الشديد التحصين/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 10:15
تونس اولاً والاردن رابعاً والسعودية آخراً.. الترتيب النهائي للدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية “طوكيو 2020”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني