بعد عملية “العبور الكبير” من سجن جلبوع.. النخالة يعلن إنها حكاية شعب لا ينكسر ويعرف ما يريد

دمشق – أصدر الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة، مساء اليوم الاثنين، بيانا حول تمكن 6 أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد مدى الحياة، من الفرار من سجن جلبوع الواقع قرب قرية بيسان شمال اسرائيل.

وقال في البيان: “إنه يومٌ للفرح كبير, ويومٌ جديدٌ في جهاد الشعب الفلسطيني” .

وأضاف، أنها كتيبة الحرية كتيبة جنين الملحمة , تخترق كل إجراءات الأمن الإسرائيلي, وتهدي لشعبنا يوماً عزيزاً وعبوراً آمناً من الزنزانة إلى الحرية .

وتابع، أنهم قامات حرية يأتون على قدر ويلوحون بالنصر القادم لشعبنا , ويطرقون أبواب الحرية ويكسرون بكل ما تعني الكلمة هيبه الأمن الصهيوني .

وقال النخالة مفاخرا، أن ستة رجال من مقاتلينا الأبطال ينقلون المعركة بكل قوة واقتدار إلى قلب العدو ،ويخترقون كل إجراءاته الأمنية طلبا للحرية.

وأردف، “اليوم على شعبنا الفلسطيني في الضفة الباسلة واجب الحفاظ على المجاهدين الشجعان الذين أهدوا لنا حريتهم وحرية أرواحنا ،ولا نريد أن يقال إن هناك من ساعد قوات الاحتلال في ملاحقتهم”.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد، “إن واجبنا اليوم يحتم علينا كشعب مقاوم ومجاهد, أن نحمي أبناءنا الذين انتزعوا حريتهم فجر اليوم من زنازين الاحتلال وجلاديه , هؤلاء أبناؤنا الذين تهل علينا اشراقتهم اليوم ونحن في وسط المعركة على البوابات الشرقية لقطاع غزة المقاوم”.

إنها حكاية شعب لا ينكسر ولا يلين ويعرف ما يريد. فعندما تحضر همم الرجال يأتي النصر، وعندما تتقدم الإرادة يتراجع الإحباط.

وقال: هذه جنين الملحمة التي نعرفها، وهذه الضفة الباسلة التي تحتضن أبناءها البواسل، هذه الضفة التي تتكامل مع غزة العنيدة.

وتابع النخالة في بيانه، هذا يوم للشعب الفلسطيني كبير. إن عناصر القوة في الشعب الفلسطيني مستعصية على الإفناء، وحين ينهض الرجال يغيرون ويحدثون الفرق بين القتال وبين الاستسلام، فها هم رجال المقاومة مرة تلو الأخرى يرسمون ملامح مستقبلنا القادم. ها هم رجال الجهاد يعيدونها مرة أخرى , فما بين عام 1987 وعام 2021 زمن طويل, ولكنها الإرادة رغم ضيق الزنزانة، فكانت الرؤية أوسع، والمجاهد هو الذي يتحرك أبعد من قيد اللحظة التي يريد العدو أن يحاصرنا بها .

كما هنأ النخالة الأسرى قائلا: “في هذه اللحظات ليس في وسعي سوى أن أهنئ إخواني الذين انتزعوا حريتهم من العدو ,فهم يعلموننا أن كل شيء ممكن في حياتنا إذا ما امتلكنا الإرادة والصبر ، وأن هزيمة العدو هي أقرب من أي وقت مضي”.