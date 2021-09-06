القبض على مسلحين خطرين جدا في محافظة الكرك

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنه في إطار الحملات الأمنية لملاحقة الأشخاص المطلوبين وخاصة المصنفين بالخطرين جدا والمتوارين عن الأنظار منذ فترات طويلة، فقد حُدد مكان وجود شخصين مطلوبين ومصنفين بالخطرين جدا والمسلحين ومتوارين عن الأنظار منذ سنوات، بحق الأول ثمانية طلبات امنية ثلاثة منها بقضايا قتل، وبحق الثاني ستة طلبات امنية ثلاثة منها أيضا بقضايا قتل.

وأكد الناطق الإعلامي أنه وبعد تحديد مكان اختباء الشخصين المطلوبين في احدى مناطق محافظة الكرك جرت مداهمة المكان من قبل قوة امنية تمكنت من القاء القبض عليهما، وسيتم بعد التحقيق معهما احالتهما لمصادر طلباتهما.