اعرف عدوك.. عدد سكان إسرائيل ٩ ملايين نسمة، بواقع ٧ ملايين يهودي مقابل مليوني فلسطيني

عشية رأس السنة العبرية الجديدة، أفادت دائرة الإحصاء المركزية الاسرائيلئة، امس الأحد، أن عدد سكان إسرائيل قد تجاوز 9.3 مليون هذا العام، بزيادة 146 ألف شخص عن العام السابق بارتفاع بنسبة 1.6%.

ووفقا لأرقام دائرة الإحصاء المنشورة عشية رأس السنة العبرية الذي يبدأ مساء اليوم الاثنين. يعيش الآن 9,391,000 شخص في اسرائيل، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 10 ملايين بنهاية عام 2024.

ويتألف السكان من أكثر من 6.94 مليون يهودي، أو 74%؛ مقابل أكثر من 1.98 مليون عربي فلسطيني، يشكلون نسبة 21%؛ و466,000 من فئات عرقية أخرى، وهم يشكلون 5% من اجمالي عدد السكان.

وتشير الإحصائيات إلى أن 172 ألف طفل ولدوا وأن هناك 48 ألف حالة وفاة – بما في ذلك حوالي 5800 وفاة جراء فيروس كورونا – في 11.5 شهرا (بحسب التقويم الميلادي) منذ رأس السنة الماضية.

وبلغ متوسط العمر في إسرائيل 80.7 سنة للرجال و84.8 سنة للنساء، بحسب دائرة الإحصاء المركزية.

وكان لوباء كورونا المستمر والقيود الهائلة المفروضة على السفر الدولي تأثير كبير على الهجرة. اذ صل 19,676 مهاجرا إلى إسرائيل خلال عام 2020، بانخفاض كبير بنسبة 40.8% عن عام 2019 عندما كان هناك أكثر من 33,000 وافد جديد.

وقد أصبح الانتقال إلى إسرائيل أكثر صعوبة بسبب مسائل إدارية وقيود مفروضة على السفر الدولي الناجمة عن أزمة كوفيد-19 في العالم، وفقا لدائرة الإحصاء.

أكثر من نصف الذين وصلوا (56%) كانوا من الاتحاد السوفيتي سابقا، معظمهم من أوكرانيا وروسيا. فيما شكلت الهجرة من فرنسا 12.2% ومن الولايات المتحدة 11.7%.

وقدجاءت أرقام دائرة الإحصاء المركزية، في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة اليهودية أن عدد اليهود في العالم بلغ هذا العام 15.2 مليون، بزيادة قدرها 100,000 عن العام السابق.

وقالت الوكالة اليهودية إن 8.2 مليون يهودي يعيشون خارج إسرائيل، مع وجود أكبر عدد منهم في الولايات المتحدة، التي تضم حوالي 6 ملايين يهودي. ويعيش في إسرائيل 6.93 مليون يهودي، يمثلون 45.3% من يهود العالم، بحسب البحث، الذي أجراه بروفسور سيرجيو ديلا برغولا من الجامعة العبرية في القدس.

الدول التي تضم أكبر عدد من اليهود بعد إسرائيل والولايات المتحدة هي فرنسا (446,000)، كندا (393,500)، بريطانيا (292,000)، الأرجنتين (175,000)، روسيا (150,000)، ألمانيا (118,000)، وأستراليا (118,000).

وقالت الوكالة اليهودية إن هناك 27 ألف يهودي يعيشون في دول عربية وإسلامية، منهم 14,500 في تركيا، 9500 في إيران، 2000 في المغرب، و1000 في تونس.

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