اجواء معتدلة اليوم الاثنين وغدا، وارتفاع الحرارة الاربعاء والخميس

6 اسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد ينتزعون حريتهم عبر الفرار من نفق حفروه في سجن جلبوع الشديد التحصين/ فيديو
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