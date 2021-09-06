6 اسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد ينتزعون حريتهم عبر الفرار من نفق حفروه في سجن جلبوع الشديد التحصين/ فيديو
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إصابة عجوزين عراقيين في حادث دهس بشارع المدينة المنورة
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