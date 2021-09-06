بينيت يعتبره حدثاً خطيراً.. 6 اسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد ينتزعون حريتهم بالفرار من نفق في سجن جلبوع المُحصّن/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 05:13
أمن الدولة تعقد جلسة علنية بقضية أسامة الرحيل (العجارمة)
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني