ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 8 وفيات و1048 إصابة كورونا و976 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 779,003
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جرينتش+2 08:16
هل تصدق مزاعم بايدن في تخلي بلاده عن دور شرطي العالم، ام ان كلام الليل يمحوه النهار؟؟
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