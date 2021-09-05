هذه اسباب انشغال مطار القاهرة قبل حفل أم كلثوم الشهري

في الزمن الجميل، وقبل بدء حفلة أم كلثوم الشهرية، كان الذي يمشي في شوارع القاهرة يعتقد أن هناك حدثًا عظيمًا، فهو يرى الأتوبيسات والسيارات وهي تجري في سرعة جنونية.. بل كل شئ قبل العاشرة مساء كان يركض ليلحق بأم كلثوم قبل ان تغرد أغنيتها الأولى في الحفلة الشهرية .

ولكن الاهم انه قبل الحفلة بأيام وربما ساعات، كان مطار القاهرة يستقبل مئات الزوار من كل أنحاء البلاد العربية، وحتى من أنحاء العالم، ليستمتعوا بغناء الصوت الذي لم ولن يتكرر .

أما عن استعداد أم كلثوم وفرقتها الموسيقية التي كانت تعيش معها ليلًا ونهارًا لتقدم لعشاقها أشهى وجبات النغم، والتي كانت تضم ستين عازفا، فهذه الإستعدادات كانت شاقة ولكنها لذيذة في نفس الوقت، حيث ان البروفات التي تجريها أم كلثوم لا تقل عن خمسين بروفة، وكان أكثر الملحنيين اجراء للبروفات هو الموسيقار محمد عبد الوهاب، ويليه السنباطي ثم بليغ حمدي .

بروفات أم كلثوم وفرقتها كان تبدأ في العاشرة والنصف صباحا وتنتهي في الواحدة ظهرا .. وقد اعتادت ام كلثوم ان تغني في البروفات كما لو انها تواجه الجماهير تماما .. وكانت بروفات ألحان عبد الوهاب لا تبدأ إلا إذا قرأ جميع أعضاء الفرقة سورة الفاتحة .

أما قبل التسجيل فكان عبدد الوهاب ينفرد بنفسه ليقرأ آيات من القرآن الكريم، وكان يبدو قلقا في كل بروفة وهو يستشير أعضاء الفرقة الموسيقية مرتين ليختاروا الأحلى، ولكن الرأي الأخير كان دائما يرجع إلى أذن ام كلثوم .