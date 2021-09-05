مَسيرة فلسطينيّة عربية أُمميّة في مدريد ضد نهج الاستسلام

بيروت – مدريد – المسار الفلسطيني البديل

أعلنت مُؤسَّسات وجمعيّات فلسطينيّة وعربيّة وأمميّة عن عزمها تنظيم مسيرة شعبيّة في مدريد يوم 31 اكتوبر القادم، “للرّد على مشروع الاستعمار الصهيوني- الأمريكي ونهج التصفية والتطبيع الذي إنطلق قبل 30 عاماً” .

وقد تمت دعوة عدد كبير من التجمعات الفلسطينيّة والعربيّة وانصار الشعب الفلسطيني في اسبانيا والعالم ،إلى المشاركة الواسعة في هذه المسيرة، واعلان رفضها لكافة الحلول التصفوية ونهج مدريد – أوسلو الكارثيّ، وكشف الجرائم الصهيونية الأمريكية وخديعة ما يسمى “عملية السلام”، واعلان التمسك بالمقاومة ونهج العودة والتحرير.

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