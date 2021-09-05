رحيل الأكاديمي الفلسطيني د. شفيق الغبرا في الكويت

كتب: شاكر فريد حسن

توفي امس السبت في الكويت المناضل والأكاديمي الفلسطيني د. شفيق الغبرا، بعد صراع مع المرض.

وتعود أصول الغبرا إلى مدينة حيفا، وهو من مواليد الكويت، والده الطبيب ناظم الغبرا، من مهجري حيفا إبان النكبة الفلسطينية العام 1948، حيث هاجرت العائلة إلى مصر، ثم استقرت في الكويت.

أشغل الغبرا محاضرًا في العلوم السياسية، وكان كاتبًا للمقالة بشكل يومي في عدد من الصحف العربية، وكرس جزءًا من ندواته ومحاضراته المصورة، للتعريف بالقضية الفلسطينية والنظام الاستعماري. وعمل الغبرا لسنوات في مهنة التدريس بجامعة الكويت.

له كتاب “حياة غير آمنة.. جيل الأحلام والاخفاقات”، بالإضافة لمنجزه “دراسة في آليات الدولة والسلطة والمجتمع”.

وتشكل وفاة شفيق الغبرا خسارة أخرى للثقافة الوطنية والفكر السياسي الفلسطيني، فله الرحمة وعاشت ذكراه خالدة.

تعزية من مجلس أمناء مركز مسارات

يشاطر رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدّراسات الإستراتيجيّة (مســــارات) ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفو المركز، آل الغبرا الكرام الأحزان بوفاة فقيدهم الشخصية الوطنية والأكاديمية الكبيرة المرحوم الدكتور شفيق ناظم الغبرا، عضو مجلس أمناء مركز مسارات.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان