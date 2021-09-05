ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 8 وفيات و1048 إصابة كورونا و976 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 779,003
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المواطن الحيران بين الأخيار والأشرار
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