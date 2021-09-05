الكشف عن زيارة سرية قام بها الرئيس الاسرائيلي هرتسوغ الى عمان الاسبوع الماضي

ذكرت وسائل الاعلام العبرية، اليوم الاحد، ان الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قد التقى الأسبوع الماضي سرًا بالملك عبد الله الثاني في قصره في عمان. وسمحت السلطات الاسرائيلية بنشر خبر اللقاء مساء امس السبت. وقالت انه عُقِدَ بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد.

واوضحت وسائل الاعلام ان هرتسوغ قد وصل إلى عمان على متن مروحية تابعة لسلاح الجو، حيث جرت في الاجتماع التحضيري الذي عقد بدعوة من الملك، مناقشة قضايا استراتيجية هامة على المستويين الثنائي والإقليمي.

وقال هرتسوغ عن الاجتماع مع الملك عبد الله: “الأردن بلد مهم للغاية، إنني أكن احتراما كبيرا للملك عبد الله، هو قائد عظيم ولاعب إقليمي مهم جدًا في المنطقة، التقى مؤخرا بقادة مهمين جدا من بينهم الرئيس بايدن، والرئيس بوتين، والرئيس السيسي وأبو مازن، وقد ناقشت معه، خلال اجتماعنا ، عدة امور هامة بما في ذلك اتفاقية استيراد الزراعة وقضايا الطاقة وحلول لأزمة المناخ التي يمكن تعزيزها معًا”

وأضاف هرتسوغ: “في هذه الأيام ، نحتفل بمرور عام على توقيع اتفاقيات ابراهام، التي كانت ضرورية جدًا وساعدت على تعزيز العلاقات بين دول المنطقة والحوار فيها. أعتقد أنه من المهم جدًا للمصالح الاستراتيجية والسياسية لدولة إسرائيل إجراء حوارات مع الجميع”.