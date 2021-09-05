اعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الصيفية/ رابط

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور عبدالله سرور الزعبي، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” للدورة الصيفية 2021.

وقال الدكتور الزعبي في مؤتمر صحفي اليوم الاحد، ان نسبة النجاح بلغت 9ر69 بالمئة، حيث نجح 9028 طالبا وطالبة من اصل 12903، تقدموا للامتحان.

واوضح ان 12380 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان على الخطط الجديدة، و523 طالبا وطالبة تقدموا على الخطط القديمة، موزعين على 51 كلية جامعية “حكومية وخاصة وعسكرية ووكالة غوث” تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية (من ضمنها 7 كليات اغلقت وسجل طلبتها على هذه الدورة) في 169 تخصصا دراسيا، منها 76 تخصصا ضمن الخطط الدراسية القديمة و93 تخصصا ضمن الخطط الدراسية الجديدة .

واكد ان نسبة النجاح للطلبة المتقدمين للخطط الدراسية الجديدة التي ترتكز على المهارات المطلوبة في سوق العمل اضافة الى الكفايات والمعرفة بلغت 73 بالمئة.

واضاف ان الجامعة عملت على تسويق التعليم التقني والمساهمة بتغيير نظرة المجتمع النمطية تجاهه من خلال تشبيك الطلبة مع القطاعين العام والخاص، لتوفير فرص التدريب العملي المتخصص، ما أدى الى زيادة عدد الطلبة الملتحقين في برامج الدبلوم التقني.

وبين انه تم إيقاف القبول في مجموعة كبيرة من البرامج الأكاديمية الراكدة والمشبعة لتوجيه الطلبة الى احتياجات السوق تطبيقا لتطوير نموذج التجسير والنفاذية (للمسارات المهنية) والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة.

واشار الزعبي، الى ان امتحانات هذه الدورة عقدت في ظل ظروف استثنائية وتحديات صعبة فرضتها جائحة كورونا، حيث تم عقد الامتحانات مع الحفاظ على أعلى المعايير الصحية والاكاديمية التي واءمت بين المحافظة على سلامة الطلبة وجودة الامتحان، مؤكدا انه تم زيادة مراكز الامتحان العملي والنظري وإعادة جدولة مواعيد الامتحانات لتصبح يومين لكل من الورقة الاولى والثانية، وثلاثة ايام للورقة الثالثة.

واضاف انه تم اعتماد بروتوكول صحي يضمن دخول الطلبة وكوادر الجامعة من مشرفين ومراقبين بعد الخضوع للفحص الطبي اللازم، للتأكد من عدم وجود اصابات بينهم، والالتزام بمعايير ادارة الامتحانات الالكترونية التي تضمن الدقة والشفافية والعدالة للجميع.

وقال انه تم الزام كافة المشاركين بفعاليات الامتحان من الطلبة وكوادر الجامعة بتلقي مطعوم كورونا والتقيد التام بالبروتوكولات المعلنة من وزارة الصحة، حيث تم التأكد من شهادات المطاعيم لكافة المشاركين بفعاليات الامتحان.

وللدخول إلى النتائج: https://app2.bau.edu.jo:7799/shamel/index.jsp