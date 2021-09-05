اجتماع لوزراء طاقة الأردن ومصر وسوريا ولبنان في عمّان الأربعاء

يستضيف الأردن، يوم الأربعاء المقبل، وزراء البترول والثروة المعدنية في مصر، النفط والثروة المعدنية في سوريا، الطاقة والمياه في لبنان، لبحث سبل تعزيز التعاون لايصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن.

ويأتي الاجتماع بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي.

وكانت دمشق قد رحبت، امس السبت، بـ”طلب” لبنان تمرير الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر أراضيها، وأبدت استعداداً “لتلبيته” للتخفيف من وطأة أزمة طاقة يعانيها لبنان منذ أشهر، وذلك في أول زيارة لوفد وزاري لبناني رفيع المستوى لسوريا منذ اندلاع النزاع فيها قبل 10 سنوات.