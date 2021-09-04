وزير الثقافة ينعى أكرم أبو الراغب

نعى وزير الثقافة علي العايد، اليوم السبت، المؤلف والمخرج المسرحي أكرم أبو الراغب، الذي انتقل إلى رحمته تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء الفني والتأليف في مجال مسرح الطفل.

واستذكر العايد، في بيان صحفي، جهود الراحل كرائد من رواد الحركة المسرحية الأردنية المتخصصة بأدب وثقافة الطفل، ومساهمته الفاعلة في إثراء المخزون الأدبي الأردني، داعيًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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