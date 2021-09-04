نقابة الصحفيين ترفض رفع رسوم تجديد رخص المطبوعات الالكترونية

أكدت نقابة الصحفيين مواصلة ما وصفته بالاتصالات والحوارات الايجابية مع الحكومة بشأن التعديلات على أنظمة هيئة الإعلام.

وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم السبت، إن مستشارها القانوني يعمل على مراجعة نهائية للتعديلات المقترحة على الأنظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت من الزملاء في الهيئة العامة حيالها، ليتم تقديمها للحكومة والمطالبة بإلغاء البنود المعترض عليها.

ودعت نقابة الصحفيين، الجسم الصحفي والأطراف المعنية بتلك الأنظمة إلى تقديم مقترحاتها ليصار إلى وضعها مع مقترحات النقابة على طاولة الحوار مع الحكومة.

وأكدت النقابة تمسكها بإلغاء البند المتعلق برفع رسوم تجديد رخص المطبوعات الالكترونية، وإلغاء التعديلات المتعلقة بفرض الترخيص المسبق على البث الإذاعي والتلفزيوني عبر شبكة الانترنت، كونه يشمل كل أنواع البث ومختلف التطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما اكدت حرصها على مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة، للأخذ بالتعديلات المطلوبة، داعية إلى ضرورة التنسيق معها بهذا الشأن وإتاحة المجال للنقابة لاستكمال الحوار الإيجابي مع الحكومة.