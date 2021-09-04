بعد زيارة اقتصادية بمدلولات سياسية.. سورية تستجيب لطلب الوفد اللبناني تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر اراضيها
أهم العناوين
جرينتش+2 07:20
نانسي عجرم تحيي حفل زفاف شقيقها وتراقص ابنتها/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني