نانسي عجرم تحيي حفل زفاف شقيقها وتراقص ابنتها/ فيديو

احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بزفاف شقيقها المطرب اللبناني نبيل عجرم، وحرصت نانسي على إحياء الحفل وتقديم عدد من أغانيها منها “لون عيونك” و”سلامات” و”حياة” التي رقص عليها العروسان رقصة رومانسية.

وقد نشر عدد من معجبين نانسى عجرم، عبر صفحاتهم على موقع “إنستجرام”، العديد من الفيديوهات التي توثق الاحتفال بزفاف شقيق المطربة اللبنانية، وظهرت نانسى فى أحد هذه الفيديوهات وهى ترقص مع ابنتها إيلا خلال الحفل.

يأتى هذا فيما أحيت نانسي عجرم حفل ختام سهرات المسرح الروماني لصيف 2021 بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية، وصعدت نانسي على خشبة المسرح في الواحدة صباحا تقريبا، مرددة أغنية “أنا جاية معاك” وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

وظهرت نانسي في كامل أناقتها بسواريه أسود مفتوح، وحرصت في بداية فقرتها علي تحية الجمهور، وعلقت علي إختلاف اعمار الجمهور مبدية إعجابها بتواجد مختلف الفئات من الكبار والشباب وحتي الأطفال.

وقد أشعلت نانسي الحفل بالعديد من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، منها “مين ده اللي نسيك”، “سلامات” التي اطلقتها مؤخرا، بالإضافة إلى “آه ونص”، “أنت إيه” و”يا بنات” و”انت مصري”.. وغيرها مما طالب بها معجبوها وسط آجواء من البهجة والرقصات التي امتدت حتي نهاية الحفل.