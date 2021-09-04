صدور العدد الفصلي 22 من مجلة «عود الند» الثقافية

الجيش الروسي: الدفاعات السورية دمرت 21 صاروخا من أصل 24 أطلقتها مقاتلات إسرائيلية ليلة امس من الاجواء اللبنانية
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جرينتش+2 09:26
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