بينما تعتبره روسيا حاكماً ملائماً لليبيا.. اليانكي يعارض ترشح سيف الاسلام القذافي للانتخابات الرئاسية

الجيش الروسي: الدفاعات السورية دمرت 21 صاروخا من أصل 24 أطلقتها مقاتلات إسرائيلية ليلة امس من الاجواء اللبنانية
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جرينتش+2 02:48
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