الجيش الروسي: الدفاعات السورية دمرت 21 صاروخا من أصل 24 أطلقتها مقاتلات إسرائيلية ليلة امس من الاجواء اللبنانية
أهم العناوين
جرينتش+2 02:47
بايدن يأمر برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر، وأسر ضحاياها تشير إلى تورط مسؤولين سعوديين فيها
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني