المنتدى العربي ينعى المناضل الخضراء

نعت الهيئة الإدارية للمنتدى العربي ومجلس امنائه وهيئته العامة المناصل القومي الكبير، المردوم فيصل صبحي الخضراء، عضو المنتدى العربي وزوج زميلتهم العزيزة الدكتورة نهى الخضراء، الذي انتقل الى رحمته تعالى مساء امس الجمعة.

لقد كان الفقيد من أوائل من انتسبوا لحركة القوميين العرب، وقضى زهرة شبابه مناضلا صلبا في صفوفها، مؤمنا بأن ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، وان تحرير فلسطين “كل فلسطين” فرض يتوجب على الشباب العربي تحمل تبعاته .

والهيئة الإدارية للمنتدى اذ تتقدم من زميلتهم العزيزة الدكتورة نهى ومن جميع أفراد أسرته الكريمة بأصدق التعازي القلبية ، لتدعو المولى جلَّت قدرته ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يدخله فسيح جناته .