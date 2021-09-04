السياسةُ الأمريكيةُ الجديدةُ في الشرقِ الأوسطِ.. حقيقةٌ أم سرابٌ ؟

الجيش الروسي: الدفاعات السورية دمرت 21 صاروخا من أصل 24 أطلقتها مقاتلات إسرائيلية ليلة امس من الاجواء اللبنانية
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