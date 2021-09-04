بعد زيارة اقتصادية بمدلولات سياسية.. سورية تستجيب لطلب الوفد اللبناني تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر اراضيها
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جرينتش+2 06:14
البدء بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لحالات مرضية محددة
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