البدء بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لحالات مرضية محددة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن البدء بإعطاء جرعة معززة ثالثة للقاح فيروس كورونا، لبعض الحالات المرضية اعتباراً من يوم غد الأحد.

وشملت هذه الحالات، وفق بيان أصدرته الوزارة اليوم، مرضى السرطان الذين يتناولون العلاج، ومرضى زراعة الأعضاء، ومرضى زراعة خلايا الجذعية خلال العامين الماضيين، ومرضى عدوى نقص المناعة المكتسبة (الايدز) المتقدمة او غير المعالجة، والمرضى الذين يتناولون علاج الكورتيزون بكميات كبيرة أو أدوية تثبط المناعة، مرضى غسيل الكلى، وأمراض المناعة الذاتية مثل: التهاب المفاصل الرئوي، والحمى الذئابية، والتصلب اللويحي، الصدفية، والسكر من النوع الأول، ومتلازمة غيلان باري، بالإضافة إلى بعض الأمراض الوراثية مثل (متلازمة داون، متلازمة داي جورج).

واوضحت الوزارة أن تلقي الجرعة المعززة لهذه الحالات ستكون من يوم الاحد وحتى الخميس من كل أسبوع، داعية الأشخاص القادمين لتلقي الجرعة الثالثة إلى احضار تقارير طبية تثبت حالتهم الصحية.

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