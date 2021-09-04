استقبال طلبات أبناء الأردنيات لدخول الجامعات بعد نتائج القبول الموحد

اعلن مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن الوزارة ستفتح باب استقبال الطلبات الخاصة لأبناء الأردنيات للدخول إلى الجامعات الرسمية.

أضاف الخطيب، في حديثه صحفي، أن فتح طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات، سيكون بعد إعلان نتائج القبول الموحد مطلع تشرين الأول.

وقال ان عدد الطلبات التي تم تقديمها لوحدة القبول الموحد قد وصل إلى أكثر من 76.5 ألف طلب.

وكان مجلس التعليم العالي قد أكد على عودة التعليم الوجاهي وعقد جميع الامتحانات في الحرم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي لمختلف التخصصات والدرجات الجامعية.

ووافق المجلس، أن يكون موعد بدء تدريس الطلبة في الجامعات الرسمية يوم الأحد الموافق 10/ 10/ 2021، وفي الجامعات الخاصة، يوم الأحد الموافق 17 / 10 / 2021.