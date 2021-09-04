أحمد هندي يمنح الأردن ميدالية ذهبية رابعة في طوكيو 2020

توج الأردني أحمد هندي ، فجر اليوم السبت ، بالميدالية الذهبية ، ضمن منافسات رمي الجلة F34 ، بدورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020) ، والتي تختتم الأحد في العاصمة اليابانية.

ونجح “هندي” في إحراز المركز الأول ونال الميدالية الذهبية بعد أن حطم الرقم القياسي العالمي – المسجل باسمه سابقاً – وحقق رقما بارالمبيا جديدا قدره 12.25 متراً.

وحل المغربي عز الدين نوري بالمركز الثاني ونال الميدالية الفضية بعد أن سجل مسافة بلغت 11.55 متراً فيما جاء بالمركز الثالث القطري عبدالقدير عبدالرحمن وتوج بالميدالية البرونزية بعد أن سجل مسافة بلغت 11.36 متراً.

وتعتبر هذه الميدالية الذهبية الرابعة للأردن مع ختام مشاركة فريقنا البارالمبي بالنسخة الحالية من دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020) بعد 3 ذهبيات حققها أبطال المنتخب الوطني لرفع الأثقال وهم عمر قرادة وعبدالكريم خطاب وجميل الشبلي إلى جانب برونزية تحققت من خلال لاعبة كرة الطاولة ختام أبو عوض.

يذكر أن المشاركات السابقة للأردن في الألعاب البارالمبية والتي بدأت عام ١٩٨٤ تحقق خلالها ميدالية ذهبية واحدة كانت من خلال مها البرغوثي في منافسات كرة الطاولة في سيدني عام 2000.