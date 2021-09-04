أجواء صيفية عادية بالمرتفعات والسهول وحارة بباقي المناطق حتى الثلاثاء

تسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، ضمن معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية في ساعات الصباح الباكر، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في الأغوار والعقبة.

وبحسب التقرير تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اما الثلاثاء، تبقى الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 14، وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 36 – 20، وفي مناطق السهول 32 – 18، وفي الاغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 27، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 38 – 27 درجة مئوية.

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