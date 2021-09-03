وزارة الاقتصاد الرقمي توضح آلية التفتيش باستخدام تطبيق سند

قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إنه بإمكان المواطنين الراغبين بالحصول على الرمز الخاص بآلية التفتيش ويواجهون مشكلة في الدخول إلى تطبيق سند، استخدام خيار الهوية الصحية على صفحة التطبيق الرئيسية دون الحاجة للدخول للتطبيق حيث سيتم تزويدهم بالكود اللازم لعمليات التفتيش بطريقه سهلة وسريعة.

واضافت، في بيان اليوم الجمعة، أنه يمكن استخدام المركز الحكومي الافتراضي (سند جو) على تطبيق واتساب من خلال إرسال كلمة مرحبا على الرقم المخصص 065008080 ثم اختيار وزارة الصحة ثم الهوية الصحية للحصول على الكود الخاص بالتفتيش.

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