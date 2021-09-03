وزارة الاقتصاد الرقمي توضح آلية التفتيش باستخدام تطبيق سند

وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 12 وفاة و841 إصابة كورونا و428 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 777,634
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