بفعل غاز سام ضخه الجيش المصري.. انتشال جثامين 3 فلسطينيين من نفق على الحدود بين سيناء وقطاع غزة

غزة – أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، مساء اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، انتشال جثماين 3 فلسطينيين من باطن الأرطن في المنطقة الحدودية جنوبي محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف البزم في تصريح صحافي مقتضب أصدره، اطلعت عليه “شبكة قدس”: “فُقدت آثارهم مساء أمس الخميس، حيث تم نقلهم للمستشفى، وتستكمل الأجهزة المختصة إجراءاتها في متابعة الحادث”.

وفي وقتٍ سابق ذكرت مصادر محلية أن الاتصالات فقدت مع الشهداء الثلاثة في أعقاب قيام الجيش المصري بضخ غاز سام في باطن الأرض.

وأعقب ذلك عمليات بحث مكثفة قامت بها عناصر الدفاع المدني في غزة، قبل أن تنجح في الوصول إليهم وانتشالهم.

وكانت القناة الإسرائيلية (12) قد بثت تقريرا، امس الخميس، جاء فيه أن الجيش المصري ضخ غازا ساما في نفق تهريب اغذية واسلحة يمتد من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، وفقا لتقرير بثته.

وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين يستخدمون أنفاق التهريب التي حفرت تحت ممر “فيلادلفي” على طول الحدود بين مصر وغزة لتجاوز معبر رفح الحدودي، “ويتم جلب الوقود والمواد الغذائية وغيرها من السلع إلى جانب الأسلحة إلى القطاع الساحلي من مصر عبر نظام الأنفاق”.