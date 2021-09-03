القبض على مشتبه به بقتل شخص داخل مركبته في اليادودة

صرح الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، اليوم الجمعة، إنه ورد بلاغ أمس لمديرية شرطة جنوب عمّان بتعرض مواطن للإصابة بعيارات نارية في أثناء مسيره بمركبته من قبل شخص مجهول كان يستقل مركبة أخرى، وأُسعف للمستشفى بحالة سيئة، وفي صباح هذا اليوم فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وأكد الناطق الإعلامي في بيان صحفي أنه ومنذ لحظة التبليغ عن الحادثة تولى فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي ومديرية الشرطة التحقيق في القضية، حيث عمل الفريق على جمع المعلومات من مسرح الجريمة ومن المسار الذي اتبعه الضحية، ليقود ذلك للاشتباه بأحد الأشخاص والذي ألقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه ضبط بحوزة المشتبه به سلاح ناري جرى إرساله للمختبر الجنائي لمضاهاته والطلقات التي أصابت الضحية حيث ورد التقرير الفني بتطابق الطلقات مع السلاح/ وما زال التحقيق جاريا.