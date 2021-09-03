أجواء صيفية حارة نسبيا اليوم الجمعة وغدا وبعده، وانخفاض طفيف الاثنين

تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة نسياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الليل المتأخرة.

وبحسب التقرير تبقى الأجواء يومي السبت والأحد، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 15، وفي مرتفعات الشراة 29 – 14، وفي مناطق البادية 36 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 18، وفي الأغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 27، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 38 – 27 درجة مئوية.

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