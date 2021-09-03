الجيش السوري يتصدى لعدوان اسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق ويسقط معظمها ويثير الهلع في كيان العدو/ فيديو
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جرينتش+2 12:15
أجواء صيفية حارة نسبيا اليوم الجمعة وغدا وبعده، وانخفاض طفيف الاثنين
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