وزير التربية: تغيرات بالعمق في إمتحان الثانوية العامة

صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس أنه قد تم تشكيل لجنة من خبراء للنظر باعادة وتطوير امتحان الثانوية العامة، حيث سيتم إحداث تغيرات في العمق وليس بالشكل.

وقال، خلال استضافته على التلفزيون الأردني، إنه ستتم مناقشة الكثير من الأمور وسنعمل على تغيير في العمق بخصوص امتحان الثانوية العامة ( هل يقيس السنة الأخيرة أم هو عمل تراكمي، وهل سيبقى على سنة واحد أو أكثر، وما هي التخصصات المطروحة).

وأضاف أن مجلس التعليم العالي بدأ بتخفيض القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة، وتم استحداث 20 تخصصاً جديداً وهي مدرجة حالياً في القبول الموحد، داعيا الطلاب إلى التوجه نحو هذه التخصصات لأنها تمثل وظائف المستقبل.

وبين: إننا نركز على فتح مسار تقني موازٍ للمسار الأكاديمي في هذه التخصصات، وسنبدأ من المدارس وفق خطة تم وضعها لتأسيس الطلبة منذ الصفوف المبكرة .

وأشار إلى أن نتائج القبول الموحد ستكون قبل أو بعد يومين من نهاية شهر أيلول الحالي، متوقعاً انخفاض معدلات القبول الموحد وان يكون معيار القبول أقل من معدلات العام الماضي بـ 3 – 4 درجات في مختلف التخصصات، فتخصص الطب مثلا قد يصل إلى معدل 95%.