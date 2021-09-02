تنفيذاً لوعد حسن نصر الله.. الباخرة الإيرانية الاولى المحملة بالمازوت إلى لبنان تدخل المياه السورية، والبقية ستأتي تباعاً
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“ان الطيور على اشكالها تقعُ”.. لهذا اختار الرئيس الأفغاني الفاسد اللجوء الى الإمارات
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