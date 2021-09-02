انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الخميس وغدا

يطرأ اليوم الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في السهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم بشمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ الجمعة، إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء يومي السبت والأحد، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 14، وفي مناطق البادية 38 -21، وفي مناطق السهول 34 – 18، وفي الاغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 39 – 24، وفي خليج العقبة 39 – 27 درجة مئوية. –(بترا)

مشاركة 0 مشاركة مشاركة