الخصاونة يصدر بلاغاً يسمح للأشخاص بالتجول في سائر مناطق الاردن، وللمنشآت بالعمل في كل الاوقات طوال أيام الأسبوع
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استعدادا للشتاء.. توسع عالمي في اعطاء الجرعة الثالثة ضد كورونا
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