صدور الإرادة الملكية بالمصادقة على قانون أمانة عمان

صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021، والذي اقره مجلسا النواب والاعيان، حيث سيعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقال رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي: “يوم عماني نبارك فيه لعمان وأهلها صدور قانون أمانة عمان وبتوفيق من الله وتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني ستمضي عمان قدماً في تحقيق رؤيتها ورسالتها لتكون مدينة عصرية ومستدامة تعتز بتراثها وعراقتها”.

وفي سياق آخر، نشر اليوم في الجريدة الرسمية التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنية ضمن حدود أمانة عمان لتصبح نافذة السريان.

وكان مجلس أمانة عمان، أقر التعليمات لغايات توسعة المهن التي تخدم الأحياء السكنية لتصبح 17 خدمة بدلاً من 13 بإضافة 4 خدمات جديدة هي، تحلية المياه، والتمديدات الكهربائية والصحية، وبيع المنظفات والورق الصحي، كونها أصبحت تشكل خدمة يومية ضرورية داخل الأحياء السكنية.