الواقع العربي وآفاق المستقبل

تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 11 وفاة و965 إصابة كورونا و782 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 776,163
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