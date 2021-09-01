الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم سفير الاحتلال

عمان الاول من أيلول (بترا)- جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من السفير غير المقيم لجمهورية أنجولا، نيلسون مانويل كوزمي، وسفير جمهورية أذربيجان، ألدار نادر أوغلو سليموف، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية سجّاد علي خان، وسفير دولة إسرائيل إيتان سوركيس، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية البرتغال ماريا منويلا فرانكو، وسفير مملكة هولندا هندريكوس جيراردوس يوناس فيرفاي، وسفير مملكة النرويج ايسبين افينت ليندباك، وسفير رومانيا جورج كريستيان مايور، وسفير هنغاريا أتيلا كالي.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لكل من بلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

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