بايدن يُحمّل ترامب وحكومة غني مسؤولية الخروج المُخزي من أفغانستان، وبوتين يمنح اليانكي الهارب درجة "صفر مكعب"
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جرينتش+2 11:46
السلطة ستتابع جريمة اعدامه مع الجنائية الدولية.. استشهاد الشاب رائد جاد الله برصاص الاحتلال غرب رام الله/ فيديو
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