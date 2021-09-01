بايدن يُحمّل ترامب وحكومة غني مسؤولية الخروج المُخزي من أفغانستان، وبوتين يمنح اليانكي الهارب درجة "صفر مكعب"
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جرينتش+2 11:46
“الحكيم” ورؤية بناء الدولة العراقية
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